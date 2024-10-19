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Lübnan tezkeresi TBMM'de! Türk askerinin görev süresi uzayacak mı?

Lübnan tezkeresi TBMM'de! Türk askerinin görev süresi uzayacak mı?

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 10:20
Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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