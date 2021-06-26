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Lider Türkiye yolunda bir adım daha KANAL İSTANBUL! İşte ülkemize kazandıracakları ve dünyadaki örnekleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2021 22:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan olduğu 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul, projedeki ilk köprünün temelinin atılmasıyla fiilen hayata geçti. Ulaşımda çığır açan Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi büyük projelerin ardından yapılacak Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatarak uluslararası ulaşımın da aksamadan devam etmesini sağlayacak. Peki bu dev projenin dünyadaki örnekleri neler ve bu çılgın proje ülkemize neler kazandıracak? Bu sorulara A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına katılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan yanıt verdi.

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