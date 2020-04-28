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Leyla Gülüşken'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki: Hiç Allah korkusu yok!

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28.04.2020
İsveç'te koronavirüse yakalanıp, hastanede tedavi edilmeden evine gönderilen Emrullah Gülüşken için Türkiye harekete geçmiş ve ambulans uçakla Gülüşken ve iki evladını alıp tedavi altına almıştı. Türkiye'nin vatandaşına sahip çıkmasını kaldıramayan CHP Milletvekili Engin Özkoç, Twitter'dan Gülüşken ailesi için linç kampanyası başlatmış ve Gülüşken ailesi için yapılan operasyonun kurmaca olduğunu iftirasını atmıştı. A Haber canlı yayınına bağlanan Emrah Gülüşken'in İsveç'te yaşayan kızı Leyla Gülüşken CHP'li Engin Özkoç'a sert çıktı. Gülüşken, ''CHP Milletvekili Engin Özkoç’un Twitter’dan paylaştığı ‘tiyatro’ tweetlerinin üzerine linç kampanyası başlatılmış, sırf eleştirmek, hükümeti karalamak için insanları kamuoyu önüne atıyorlar. Bu çok kötü bir durum. Bunlara maruz kaldığımız için gerçekten çok üzgünüz. Hiç Allah korkusu yok bu insanların, ne söyleyeceğimi bilmiyorum.'' ifadelerini kullandı.

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