13 Eylül 2022, Salı
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Levent Göktaş Bulgaristan’a sığınma talebinde bulundu! Talebi kabul edilecek mi?
Son dakika haberleri… Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu. Peki Levent Göktaş'ın talebi Bulgar makamlarınca kabul edilecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı. Dükkancı “Talebi yüksek ihtimalle kabul görmeyecek. İNTEPOL tarafından kırımızı listede aranıyordu. Normal prosedür olan 40 günlük tutuklu ve gözetim halinden sonra iadesi bekleniyor. Bulgaristan, Türkiye’nin taleplerini reddetmeyen ülkelerin başında geliyor.” dedi.