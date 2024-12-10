Lazkiye’deki Türkmenler A Haber’de: Osmanlı’nın torunları geldi

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Lazkiye'deki Türkmenlere mikrofon uzattı. Uğur, "Dünya televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Suriye’nin Lazkiye kentindeyiz. Türkmenlerle birlikteyiz. Rejim buradayken buraya dünyadaki diğer televizyon kanallarından da hiç kimse gelmemişti. Giriş çıkış yapmak yasaktı. Buradakı insanlarla görüşmek yasaktı. Buradaki insanların konuşması yasaktı. Şimdi rejim çöktü bu insanlar özgürlüğüne kavuşmuş oldu." ifadelerini kullandı. Türkmenler Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.

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