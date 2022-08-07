07 Ağustos 2022, Pazar
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Latif Şimşek saldırı anlarını anlattı
Katıldığı bir televizyon programında demokrat parti milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darp edilen Gazeteci Latif Şimşek saldırı anını A Haber'e anlattı. Şimşek, olay sonrası darp raporu aldığını ve Cemal Enginyurt ve koruması hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.