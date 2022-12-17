KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULA! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Son dakika haberleri… Gençlik ve Spor bakanlığı Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Müjdeyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kasapoğlu, kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışa vurgu yaptı.

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