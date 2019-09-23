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23.09.2019

Kuzey Irak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu | Video

Acı haber Irak'tan geldi. Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda iki Mehmetçik şehit oldu. Askerlerimizin PKK’lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından konu ile ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlama sonucu iki askerin şehit olduğu, bölgede operasyonların sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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