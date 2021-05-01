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Kuzey Irak'ta şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı’ya veda

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2021 13:40
Güncelleme:01.05.2021 13:41
Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Yıldırım operasyonunda şehit olan uzman çavuş Mehmet Kırmızı için cenaze töreni düzenlendi. PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralanan uzman çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara'da, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. 27 yaşındaki şehit kırmızı için Ceyhan ilçesinde tören yapıldı. Uzman çavuş Mehmet Kırmızı 4 ay önce nişanlanmıştı.
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