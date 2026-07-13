18 ilde zehir tacirlerine darbe: 80 gözaltı

İçişleri Bakanlığı 18 ilde 18 İlde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik düzenlenen operasyonlarda; 80 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "18 İlde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik düzenlenen operasyonlarda; 355 kg uyuşturucu madde ile 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 59’u tutuklandı. 21’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" denildi.