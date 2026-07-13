Gökçe'nin ölümüne neden olan sürücüden savunma: "Fren tutmadı, direksiyon kilitlendi"

Eskişehir'de otomobiliyle kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Emine A., ilk kez hâkim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, aracının frenlerinin tutmadığını ve direksiyonunun kilitlendiğini öne sürerek, "Karşıdaki direğe çarptım, müteveffayı hiç görmedim. Olay sebebiyle çok üzgünüm." dedi. Öte yandan, 2026 yılının mayıs ayında Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Emine A.'nın kullandığı otomobille ters yöne girerek kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a çarptığı anlar yer aldı.