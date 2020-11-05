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Kuzey Irak'ta neler oluyor? PKK Barzani güçlerine neden saldırdı? Abdullah Ağar'dan A Haber'de flaş açıklamalar

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Giriş: 05.11.2020 17:10
Güncelleme:05.11.2020 17:10
Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde Barzani güçlerine saldırdı. PKK'nın düzenlediği bu saldırıda 1 peşmerge öldürüldü. Peki bu saldırı ne anlama geliyor? Kuzey Irak'ta neler oluyor? PKK ve Barzani çatışması büyür mü? Batı ve ABD'nin bölgedeki yeni planı ne? Yaşanan sıcak gelişmeleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Ağar, "PKK bu şekilde davranırsa Barzani'nin bölgedeki egemenliğini boğacak. ABD ve Fransa her ne kadar Barzani'yi destekliyor gibi görülse de YPG/PKK'yı destekliyor." dedi. Irak hükümetinin isterse Sincar'daki PKK terör örgütü varlığına son verebilecek güce sahip olduğunu ifade eden Ağar, Haşdi Şabi ve PKK terör örgütü ile Irak güvenlik kuvvetleri arasındaki şoke eden ilişkinin detaylarını ilk kez anlattı.

Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde Barzani güçlerine saldırdı. PKK'nın düzenlediği bu saldırıda 1 peşmerge öldürüldü. Peki bu saldırı ne anlama geliyor? Kuzey Irak'ta neler oluyor? PKK ve Barzani çatışması büyür mü? Batı ve ABD'nin bölgedeki yeni planı ne? Yaşanan sıcak gelişmeleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Ağar, "PKK bu şekilde davranırsa Barzani'nin bölgedeki egemenliğini boğacak. ABD ve Fransa her ne kadar Barzani'yi destekliyor gibi görülse de YPG/PKK'yı destekliyor." dedi.

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