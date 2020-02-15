Kuyruğun sonu görünmüyor! Kartepe yolunda 3 kilometrelik araç trafiği oluştu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi tatilini burada geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Zirveye giden yolda yaklaşık olarak 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı vatandaşlar kayak merkezine çıkmaktan vazgeçip döndü.