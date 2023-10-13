Kutsal toprakta Filistin hutbesi! Kabe İmamı dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı

Kutsal toprak Mekke'de Kabe İmamı Şeyh Usame Hayyat, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için cuma hutbesinde dua etti. Duygusal anlar yaşanan hutbede gözyaşlarına hakim olamayan Kabe vaizi, Filistinlilere destek ve yardım çağrısında bulundu.

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