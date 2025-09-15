Kurultay davası 24 Ekim’e ertelendi!

15 Eylül 2025, Pazartesi

Giriş: 15.09.2025 21:32
CHP’nin 38’inci Olağan ve 21’inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme kararını açıklamazken, duruşma 24 Ekim’e ertelendi. Tüm tedbir başvuruları reddedildi. Hakim, ayrıntılı delege listelerinin mahkemeye sunulmasını istedi. Hukukçulara göre erteleme kararı, süreci daha da çetrefilli hale getirdi. Zira 21 Eylül’de yapılan olağanüstü kurultayın, 24 Ekim’de çıkabilecek “mutlak butlan” kararıyla geçersiz sayılabileceği görüşü öne çıkıyor.
