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Küresel çapta Filistin uyanışı! Dünya “Gazze’de katliam dursun” diyor | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 09:00
Güncelleme:13.05.2024 09:01
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek veren Avrupa ve ABD'nin tehditlerine, Batı medyasının propagandasına, sosyal medyadaki sansüre rağmen dünyada büyük bir Filistin uyanışı yaşanıyor. Siyonist rejimin zulmüne karşı sesini yükselten dünya halkları, Filistin'e özgürlük diye haykırıyor.
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