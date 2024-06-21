Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde acı bilanço! Ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yaşanan trafik kazalarında 49 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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