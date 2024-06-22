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Kurban Bayramı tatilinde acı bilanço! 7 günde 62 ölü

İHA
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Giriş: 22.06.2024 09:34
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen kazalarda toplam 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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