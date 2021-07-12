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Kurban Bayramı tatili kaç gün? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

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Giriş: 12.07.2021 20:13
Kritik Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplandı. Kritik toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna yanıt verirken, Bayram öncesinde aşılama konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Otoyol ve köprülerin cuma gece yarısı itibarıyla ücretsiz olacağını açıklamayan Başkan Erdoğan, Niğde-Ankara otoyolunu kullanacak sürücülere de indirim yapılacağını ifade etti. Kadıköy'deki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıya da değinen Erdoğan " Bu ahlaksızlığı ve edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.
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