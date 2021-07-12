12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Kurban Bayramı tatili 11 gün mü olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.