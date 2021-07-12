12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kurban Bayramı tatili 11 gün mü olacak?

Kurban Bayramı tatili 11 gün mü olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2021 08:21
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.
Kurban Bayramı tatili 11 gün mü olacak?
Kurban Bayramı tatili 11 gün mü olacak?
İmamoğlu 30 tane yalan katmış
"İmamoğlu 30 tane yalan katmış"
Zülfü Livaneli’nin FETÖ-Deniz Baykal-Bülent Ecevit açıklamaları ne anlama geliyor? | Bülent Erandaç: Bu CHP’ye atılan formattır!
Zülfü Livaneli’nin FETÖ-Deniz Baykal-Bülent Ecevit açıklamaları ne anlama geliyor? | Bülent Erandaç: Bu CHP’ye atılan formattır!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 15 Temmuz'da neredeydi?
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 15 Temmuz'da neredeydi?
MSB'den Tek Atış! Tek Vuruş paylaşımı
MSB'den "Tek Atış! Tek Vuruş" paylaşımı
15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı?
15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı?
Bakan Koca'dan önemli çağrı
Bakan Koca'dan önemli çağrı
Gara'ya hava harekatı! 2 terörist etkisiz...
Gara'ya hava harekatı! 2 terörist etkisiz...
İhanet ve dirilişin yaşandığı gün
İhanet ve dirilişin yaşandığı gün
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan KHK'lılar hakkında skandal açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan KHK'lılar hakkında skandal açıklama
Ankara sokaklarında çöp rezaleti! Mansur Yavaş'a isyan: Z kuşağı da sizi tanıyor
Ankara sokaklarında çöp rezaleti! Mansur Yavaş'a isyan: Z kuşağı da sizi tanıyor
Bakan Varank Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı
Bakan Varank Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı
Daha Fazla Video Göster