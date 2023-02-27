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Kulüplerden tribünlerin siyasallaşmasına tepki

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Giriş: 27.02.2023 11:54
Futbol kulüpleri, Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesinin ardından Beşiktaş - Antalyaspor maçında da tribünlerin siyasallaşmasına tepki gösterdi.
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