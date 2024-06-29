Kültür Yolu Festivalleri’nin 6. Durağı Van! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy A Haber'in sorularını yanıtladı

Son dakika haberleri… Van Kültür Yolu Festivali başladı. Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber’ e özel açıklamalarda bulundu ve “Festival her yaş grubuna hitap ediyor. Sosyal medya hesaplarından etkinlik takvimi görülüyor. Katılım hedefimiz 1 milyon. Bölgenin sosyal hayatına ve ekonomisine katkı sağlıyor.” dedi.

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