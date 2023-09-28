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Kültür ve Turizm Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi! FETÖ propagandasına tepki...

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Giriş: 28.09.2023 12:58
Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışması'nda FETÖ propagandası yapan 'Kanun Hükmü' filminin seçkiden çıkarılıp bugün tekrar geri alınmasının yankıları sürüyor. Filmin geri alınmasının açıklanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamayla festivalden çekildiklerini duyurdu.
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