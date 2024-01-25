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Kültür, sanat ve turizm ile yaşayan bir İstanbul

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Giriş: 25.01.2024 15:35
Güncelleme:25.01.2024 15:39
AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı "İstanbul Vizyonu" Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlattı. Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini açıklarken, peş peşe müjdeler verdi. İstanbul'da.

KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM İLE YAŞAYAN BİR İSTANBUL

Kültür Yaşam Merkezi İstanbul için yeni tesisler kurulacak. Yeni sanatçıların yetişeceği İstanbul hayata geçirilecek.


ANADOLU YAKASI KÜLTÜR MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILACAK

Atatürk Kültür Merkezi'nin bir benzeri Anadolu Yakası'na yapılacak. Sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekanlarıyla Anadolu Yakası Kültür Merkezi'nin temeli hızla atılacak.


2 GÖRKEMLİ KONSER SALONU

İstanbul'un 1. ve 3. Bölgelerine Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi gibi görkemli birer konser alanı yapılacak.


ŞEHRE 2 YENİ TİYATRO

İstanbul'un tiyatro sahnesi eksikliğini gidermek için 2 yeni tiyatro kente kazandırılacak. Mevcut yönetim gibi, hiçbir tiyatro eseri gösterimden kaldırılmayacak.

İBB Kültür Merkezlerinin sahneleri amatör tiyatro gruplarına ücretsiz olarak açılacak. Böylelikle yeni yetenekler sanat dünyasına kazandırılacak.

İstanbul Kültür Akademisi kurulacak. Şehri konu alan eğitim projelerine, akademik çalışmalara destek verilecek.


25 YAŞ ALTI GENÇLERE ÜCRETSİZ BİLET

25 yaş altı gençlere ücretsiz bilet gibi avantajlar sağlayan Genç İstanbullu Kültür Kartı hızla devreye alınacak.

Rami Kütüphanesi örneğinde olduğu gibi, 3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi kurulacak.

5 yıldır kaderine terk edilen İstanbul Şehir Müzesi hayata geçirilecek. Yenikapı Arkeolji Müzesi kurulacak.

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