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Külliye'de kritik Kabine toplantısı başladı

A Haber
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Giriş: 16.02.2022 16:09
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Elektrik faturalarını düşürecek formüllerin yansımaları masada olacak. Rusya - Ukrayna gerilimi ve İsrail ile ilişkilerde yeni dönem de ele alınacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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