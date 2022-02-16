16 Şubat 2022, Çarşamba
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Külliye'de kritik Kabine toplantısı başladı
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Elektrik faturalarını düşürecek formüllerin yansımaları masada olacak. Rusya - Ukrayna gerilimi ve İsrail ile ilişkilerde yeni dönem de ele alınacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.