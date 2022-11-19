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Kulisleri sallayan iddia! CHP'li bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor... Savcı Sayan duyurup ipucu verdi

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Giriş: 19.11.2022 22:45
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan gündeme ilişkin flaş bir iddiada bulundu. Sayan, CHP'de uzun süredir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan bir ismin AK Parti'ye geçmek istediğini söyledi. Sayan bu ismin kim olduğuna yönelik bir de ipucu verdi. Peki CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı kim? İşte detaylar...
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