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Kulislerde bomba 2023 adayı iddiası

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Giriş: 13.04.2022 22:41
A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasındaki görüşmeye ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Yavaş'ın 2023 seçimlerinde adaylık konusunda istekli olduğunu Akşener'e söylediğini belirten Övür, Akşener'in İmamoğlu'nun adaylığını istediğini ifade etti. Övür ayrıca İmamoğlu için "Küresel güçlerin adayı" ifadesini kullandı.
Kulislerde bomba 2023 adayı iddiası
Kulislerde bomba 2023 adayı iddiası
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