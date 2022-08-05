05 Ağustos 2022, Cuma
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Kremlin’den zirve açıklaması! Başkan Erdoğan ve Putin Suriye konusunu ele alacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Soçi'ye gidiyor. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tahıl koridoru ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacak. İHA ve SİHA'ların da masada olması beklenirken, görüşmeden vize sürprizi çıkabileceği değerlendiriliyor. Kritik görüşme hakkında açıklama yapan Kremlin, "Bugünkü görüşmede Suriye konusu ele alınacak, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate alıyoruz." ifadelerine yer verdi.