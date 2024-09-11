11 Eylül 2024, Çarşamba
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Kremlin'den Erdoğan-Putin zirvesi için açıklama: Türkiye'yi ziyaret edebilir
20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Kritik zirveye yönelik Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan ile Putin'in zirve kapsamında bir araya gelebileceği belirtildi. Diğer yandan Putin'in Ankara ziyaretine ilişkin de detaylara yer verilirken "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Putin'in Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edeceğini umuyoruz" denildi.