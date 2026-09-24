-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Bakan Tekin'den okul güvenliği açıklaması: "Akran zorbalığıyla alakalı değil"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bakan Tekin'den okul güvenliği açıklaması: "Akran zorbalığıyla alakalı değil"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde güvenlik süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin'in gündeminde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan okul saldırısı vardı. Ailelere seslenen Tekin, evde bulunan silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Okullarda polis görevlendirilmesi konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, olayın akran zorbalığıyla ilgili olmadığını ifade etti.

Önceki Video
Hakkari Çukurca'da tarihi dönüşüm! 400 yıllık taş evler turizme kazandırılıyor
Hakkari Çukurca'da tarihi dönüşüm! 400 yıllık taş evler turizme kazandırılıyor
Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz AYM'ye taşındı
Sonraki Video
Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz AYM'ye taşındı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar