Bakan Tekin'den okul güvenliği açıklaması: "Akran zorbalığıyla alakalı değil"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde güvenlik süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin'in gündeminde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan okul saldırısı vardı. Ailelere seslenen Tekin, evde bulunan silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Okullarda polis görevlendirilmesi konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, olayın akran zorbalığıyla ilgili olmadığını ifade etti.