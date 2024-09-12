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Köydeki provokasyonda PKK bağlantısı! Narin'in ablası nasıl öldü?

Köydeki provokasyonda PKK bağlantısı! Narin'in ablası nasıl öldü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 00:44
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler A Haber’de açığa çıkıyor. Tavşantepe Köyü'nde yaşanan provokasyonların yanı sıra Narin'in ablasının şüpheli ölümünün ardından yatan gerçek A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla cevaplandı. İşte detaylar...
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