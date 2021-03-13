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Kovid mi grip misiniz? Kovid-19'un en belirgin belirtisi ne? Uzman isim A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 13.03.2021 23:05
Güncelleme:13.03.2021 23:30
Koronavirüs diğer solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösteriyor. Haliyle özellikle mevsim geçişlerinde sıkça rastlanan grip ve nezle Kovid-19 ile karıştırılıyor. Koronaya yakalandım endişesi ile insalar sağık kuruluşlarına akın ediyor. Peki korona, grip ve nezle arasındaki fark ne? Uzmanlar ne diyor? İşte 3 rahatsızlığı birbirinden ayırmanın yolu...

"Valla şimdi grip ile korona birbirne girdi artık şu anda hiç bir şey anlayamıyoruz ne olduğunu..." vatandaşların kafası iyice karıştı. Peki Kovid-19'u grip ve nezleden nasıl ayırt edebiliriz? Uzmanlar A Haber'e anlattı.

Korona mı?
Grip mi?
Yoksa nezle miyim?

Bu sorular bir çok kişinin aklını karıştırıyor.

Çünkü semptomları birbirne benziyor...

Grip veya nezle belirtisi gösteren 'Korona mı oldum?' diyerek hastanenin yolunu tutuyor...

Koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, mevsim geçişinde grip de görülmeye başlandı.

Peki, grip mi yoksa koronavirüs mü olduğumuzu nasıl anlayacağız?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erkan Atakan, bu sorunun yanıtı A Haber'e verdi. Atakan, "Girp daha hafif geçen daha basit bir formun oluştururken bir influenza enfeksiyonu mevsimsel salgını yaşadığınız zaman onda kas ağırıları ile beraber burun akıntıları hapşurmalar eklem ağrıları ateş sıklıkla karşılaşıyoruz. Öksürüklerde nadirde olsa onlarda da olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Peki Kovid 19'u grip veya nezleden nasıl ayırt ederiz?

Atakan, "Kovid 19 ateş, çok sık yorgunluk sık kuru öksürük sık solunum zorluğu sık öksürük çok şiddetli ağrı var eklem ağırıları hapşırma bazen bazen var yok arası. Burun akıntısı, tıkanıklığı yok. Gözlerde sulanma, boğaz ağırısı bazen ishal bazen olabiliyor. Solunum sıkıntısı başlıyorsa PCR yapmak lazım. Sonuç negatif olsa bile tomografi almak lazım. PCR negatif ve akciğeri tutulmuş korona hastaları görebiliyoruz. Beklememek burada can alıcı noktayı oluşturuyor.

Sıralama yaparsak bir hastalığın önemi açısından Kovid-19, grip ve nezle şeklinde sıralayabiliyoruz. Şiddetliden zayıfa doğru görebilirsiniz." dedi.

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