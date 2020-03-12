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Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 126 bini aştı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Koronavirüs dünya genelinde 126 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 3 bin 169, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 827, İran'da 354, Güney Kore'de 66, İspanya'da 55, Fransa'da 48, ABD'de 38, Japonya'da 23, Irak'ta 8, İngiltere'de 8, Hollanda'da 5, İsviçre'de 4, Avustralya'da 3, Almanya'da 3, Belçika'da 3, San Marino'da 2, Lübnan'da 2, Filipinler'de 2, Kanada, İsveç, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, İrlanda, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Cezayir ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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