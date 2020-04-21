Koronavirüs gündeminde Libya ve Suriye'de neler oluyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi |Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını gündemi de değiştirdi. Peki Libya ve İdlib'de neler oluyor? Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında gösterdiği sağlık alanındaki başarısının yanında dış siyaset alanında da başarılı bir sınav veriyor. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, son gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını gündemi de değiştirdi. Peki Libya ve İdlib'de neler oluyor? Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında gösterdiği sağlık alanındaki başarısının yanında dış siyaset alanında da başarılı bir sınav veriyor. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, son gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.

TÜRKİYE BAŞARISINI BU COĞRAFYALARDA DA GÖSTERİYOR

Başbuğ'un konuşmasının satır başları;

İfade ettiğimiz gibi her ne kadar virüs odaklı bir sürecin içinde olsak da arka planda gündemde ikinci maddeye otursa da yürüyen bir İdlib, yürüyen bir Libya süreci var, yürüyen bir Doğu Akdeniz süreci var. Türkiye burada tıpkı sağlık alanında yani virüs konusunda elde ettiği iç ve dıştaki başarıyı bu coğrafyalarda da gösteriyor.

LİBYA'DA SON DURUM NE?

Her ne kadar gündemde çok hak ettiği yeri bulmasa da özellikle Libya konusunda son günlerde inanılmaz önemli gelişmeler yaşandı Libya devletinin lehine. Burada eli kanlı Hafter dediğimiz katilin Trablus'a yönelik evvel zamanlarda yağmış olduğu saldırılarda kendi halkını katleden o yapmış olduğu saldırılarda çok ciddi bir kazanım elde etti ulusal mutabakat hükümeti ve Trablus başta olmak üzere artık kontrolü sağladığı alanları çok ciddi alanda genişletti diyebiliriz. Tabi burada Türkiye'nin yapmış olduğu mutabakatta ve bu mutabakatın akabinde Libya ile yapmış olduğumuz askeri anlamdaki iş birliğinin etkisi inanılmaz hissedildi. Zira burada karada havada ve denizde özellikle de hava konusunda Libya ulusal mutabakat hükümetinin karakteri vardı. Biz hepsini zamanında karşıladık.

MEHMETÇİK BAŞARIYLA YÜRÜTÜYOR



Libya'nın barış süreci İdlib'i etkiliyor, İdlib'deki de Libya'yı etkiliyor. İdlib'de 4. Devriye gerçekleştirdik. Şu ana kadar Ateşkesi ufak tefek provokasyonlar hariç ihlal eden herhangi bir gelişme yaşanmadı. Burada Mehmetçik sahada Rus devriyelerine göre çok daha hakim bir vaziyette varlığını sürdürüyor ki zaman zaman medyada pek yer bulmasa da Rus devriyesinin Mehmetçik tarafından korounduğunu ve kollandığını görür olduk. Burada da yine hem virüs odaklı hem de terör odaklı bir mücadeleyi Mehmetçik başarıyla yürütüyor.