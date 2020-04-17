Rusya-Libya ve Wagner üçgeninde dikkat çeken detay
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırısında paralı askerlerinin faaliyetleriyle tartışmalara yol açan Rus güvenlik şirketi Wagner, ülke basınına müdahalesiyle de Libya kamuoyunu şekillendirmeye çalışıyor.Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner, Moskova'nın "inkar ederek müdahale etmek istediği dış politika adımlarına" öncülük ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Prigozhin'in güvenlik şirketi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar, Suriye ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle biliniyor.
Son dönemde Libya ile gündeme gelen Wagner Grubu, sadece çatışmalara paralı askerler göndererek değil medya, siyasi ve mali danışmanlık hizmetleriyle de Rusya'nın çıkarlarına uygun sonuçlar üretmeye çalışıyor. Libya'nın başkentini ele geçirmek için saldırı düzenleyen Halife Hafter'in saflarında, binin üzerinde Wagner Grubu'na ait paralı asker bulunduğu ifade ediliyor.
MEDYA ARACILIĞIYLA HAFTER YANLISI KAMUOYU OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR
Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemcisi Siber Politikalar Merkezi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, Rus güvenlik şirketi Wagner, Libya içindeki medya kuruluşlarına müdahale ederek Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve Hafter yanlısı kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.
Londra merkezli Dossier araştırma kuruluşunun ulaştığı Wagner'in ülkedeki medya faaliyetlerine ilişkin yazışmaları üzerinden hazırlanan raporda, Rus şirketi, Libya'da basın alanında "Muammer Kaddafi'ye ait bir televizyon kanalına ortak olarak Seyfülislam Kaddafi ve Hafter yanlısı yayın yapma, Hafter yanlısı bir gazete çıkarma ve Hafter yanlısı bir televizyon kanalına danışmanlık, bu basın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarının yönetilmesi" gibi faaliyetlere imza attı.
WAGNER GRUBU KADDAFİ'NİN KANALINA ORTAK OLDU
Rapora göre, Wagner Grubu, devrik lider Muammer Kaddafi'nin, devrimden sonra yayından kaldırılmış ancak sonra Mısır'dan yayın yapan Cemahiriye televizyonuna yüzde 50 ortak oldu.
Cemahiriye televizyonunun Rus şirketin müdahalesinin ardından teknik kapasitesinin geliştiği ve "önceden iki-üç ayda bir kesintiye uğrarken, şimdi düzenli yayın yaptığı, Seyfülislam Kaddafi yanlıları arasında giderek yaygınlaştığı, kanalı haftalık 6 milyona yakın seyircinin izlediği" yönündeki bilgiler raporda dikkati çekti.
Geçen yılın ilk aylarında Kaddafi dönemine nostalji besleyen ve oğlu Seyfülislam Kaddafi yanlısı bir çizgi benimseyen televizyon ve ilgili sosyal medya hesaplarının giderek Hafter yanlısı bir yayın politikası güttüğü belirtildi.
Cemahiriye yayın kuruluşunun, Hafter yanlısı yayın politikasına geçmesinin, Libya'daki Kaddafi yanlılarının tepkisini çektiği raporda anlatıldı.
Rusya'nın ortak olduğu Mısır'dan yayın yapan televizyon kanalına bağlı onlarca sosyal medya hesabı kurulduğu, bunlardan bazılarının yüz binlerce abonesinin bulunduğu aktarıldı.
Rus güvenlik şirketi Wagner'in Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile ülkenin başına yeniden geçmesi için görüştüğü iddia edilmişti.
ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, Wagner için çalışan iki Rus ajanı, başkentteki hükümet tarafından geçen yıl yakalanmıştı. Yakalanan Rus ajanlara ait taşınabilir disk içindeki belgelere göre, Rus ajanlar, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan oğlu Seyfülislam Kaddafi ile üç kez görüşme gerçekleştirdi.
Rusya'nın Libya konusunda seçeneklerini sadece Hafter ile sınırlandırmayıp aynı zamanda Seyfülislam Kaddafi'yi de tercihleri arasında tuttuğuna ilişkin çok sayıda haber ortaya çıkmıştı.
HAFTER YANLISI GAZETE ÇIKARDILAR
Rapora göre, Wagner Grubu ayrıca ülke genelinde ücretsiz olarak dağıtılan "Halkın Sesi (Savt eş-Şa'ab)" isimli bir gazete çıkardı.
Raporda, gazetenin koyu bir biçimde Hafter yanlısı ve başkentteki hükümet karşıtı bir yayın politikası tercih ettiği aktarıldı.
Aynı şekilde, Libya içinde 2015'ten bugüne Hafter yanlısı yayın politikasıyla tanınan Libya el-Hades televizyon kanalı da Wagner Grubu'nun merceğine girdi. Wagner Grubu medya uzmanlarının, kanalın faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme hazırlayarak tavsiyelerini "kanal yönetimine" sundukları, raporda ifade edildi.
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