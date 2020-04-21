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Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Masada Suriye var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME!

Son dakika haberine göre , ve arasındaki formatındaki üçlü görüşme yarın yapılacak. Üç ülkenin Dışişleri bakanları telekonferans yöntemiyle ve 'i konuşacak.

Üç ülkenin dışişleri bakanları, telekonferans yöntemiyle ve 'i konuşacak.

EVİNE DÖNEN SİVİLLERİN SAYISI 185 BİNE ULAŞTI
rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yerinden edilen 185 bin sivil, 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra evlerine döndü.

İDLİB'DE DURUM
, ve 'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent 'daki ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı , 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejiminin hesap vermesi gerekmekte DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SURİYE REJİMİNİN HESAP VERMESİ GEREKMEKTE
Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye açıklaması SON DAKİKA: ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JAMES JEFFREY'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den İdlib açıklaması: Her şey masada ABD SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JEFFREY'DEN İDLİB AÇIKLAMASI: HER ŞEY MASADA

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