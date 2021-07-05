05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Koronavirüs geçirenler tek doz aşı olacak! Neden bu karar alındı?
Türkiye'nin dünyayı esir alan koronavirüse karşı başarılı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Aşı süreci hızla devam ediyor. Koronavirüsü geçiren vatandaşlara tek toz aşı uygulanacak. 3. doz aşı olanlar hangisini tercih etmeli? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınından değerlendirdi.