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Koronavirüs geçirenler tek doz aşı olacak! Neden bu karar alındı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2021 12:30
Türkiye'nin dünyayı esir alan koronavirüse karşı başarılı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Aşı süreci hızla devam ediyor. Koronavirüsü geçiren vatandaşlara tek toz aşı uygulanacak. 3. doz aşı olanlar hangisini tercih etmeli? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınından değerlendirdi.
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