Koronavirüs aşısını Türkiye'ye getiren pilotlardan mesaj var! Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarını ülkemize getirmek üzere havalanan uçağın pilotları Türkiye'ye mesaj gönderdi. Pilotlar "Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Görüntüleri Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'deki koronavirüs aşılarını Türkiye'ye getirmek üzere havalanan uçağın pilotlarının görüntüsünü paylaştı.

GÜZEL GÜNLERE UÇUYORUZ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün paylaşımında "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Çin aşılarını ülkemize getiren THY pilotları "Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.