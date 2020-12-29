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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Çin'den gelen uçak havalandı

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda 'den gelen aşıların yola çıktığını belirtti. Bakan Koca "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERTELENMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pazartesi 'ye gelmesi planlanan aşısının Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle 2 gün ertelendiğini açıklamıştı.

"GÜMRÜK İŞLEMLERİ NEDENİYLE..."

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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