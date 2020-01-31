Koronavirisü alarmı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika...213 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve dünya genelinde paniğe yol açan koronavirüsü ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Fahrettin Koca, "Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheye rastlanmadı." ifadelerini kullandı. Wuhan'dan getirilecek Türkler'le ilgili de konuşan Koca, "Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak." dedi.