31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.01.2020

Koronavirisü alarmı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika...213 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve dünya genelinde paniğe yol açan koronavirüsü ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Fahrettin Koca, "Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheye rastlanmadı." ifadelerini kullandı. Wuhan'dan getirilecek Türkler'le ilgili de konuşan Koca, "Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirisü alarmı! Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
Koronavirisü alarmı! Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
Irkçı Yunan vekile Selçuk Bayraktar'dan anlamlı cevap!
Irkçı Yunan vekile Selçuk Bayraktar'dan anlamlı cevap!
Beton analizleri nasıl yapılıyor?
Beton analizleri nasıl yapılıyor?
Başkan Erdoğan yoğun bakımdan çıkan depremzede Azize Çelik ile görüştü
Başkan Erdoğan yoğun bakımdan çıkan depremzede Azize Çelik ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan faşist Yunan vekile tokat gibi yanıt!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan faşist Yunan vekile tokat gibi yanıt!
Ergenekon kumpas davasının kilit ismi evinde ölü bulundu
Ergenekon kumpas davasının kilit ismi evinde ölü bulundu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bahçeli'den Türk bayrağını saldıran Yunan vekile tokat gibi yanıt
Bahçeli'den Türk bayrağını saldıran Yunan vekile tokat gibi yanıt
MGK sonrası kritik İdlib açıklaması
MGK sonrası kritik İdlib açıklaması
Kurtulmuş: Bu edepsiz şartlatan palyançoya haddi bildirilmeli
Kurtulmuş: Bu edepsiz şartlatan palyançoya haddi bildirilmeli
Takılan maskeler virüsten koruyor mu? Korkutan açıklama
Takılan maskeler virüsten koruyor mu? Korkutan açıklama
Bakan Kurum'dan flaş açıklama!
Bakan Kurum'dan flaş açıklama!
Daha Fazla Video Göster