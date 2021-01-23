Kitlesel aşılamada aşılanacak kişi koronavirüs geçirmemiş olmalı, bu kural iki dozun arasında geçen 28 günlük süre için de oldukça önemli. Peki iki doz aşı arasında nasıl beslenilmeli? Korona günlerinde nelere dikkat etmeliyiz? A Haber muhabiri Rüya Akkuş konuğu olan doktor Buğra Buyrukçu cevapladı.

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