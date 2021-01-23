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Korona günlerinde nasıl beslenmeli? Doktor Buğra Buyrukçu’dan A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2021 11:34
Güncelleme:23.01.2021 11:39
Kitlesel aşılamada aşılanacak kişi koronavirüs geçirmemiş olmalı, bu kural iki dozun arasında geçen 28 günlük süre için de oldukça önemli. Peki iki doz aşı arasında nasıl beslenilmeli? Korona günlerinde nelere dikkat etmeliyiz? A Haber muhabiri Rüya Akkuş konuğu olan doktor Buğra Buyrukçu cevapladı.
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Korona günlerinde nasıl beslenmeli?
Korona günlerinde nasıl beslenmeli?
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