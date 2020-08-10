Korkmaz Karaca: Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi rehin almıştır!

A Haber canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, CHP’de yaşananlara ilişkin kritik mesajlar verdi. Karaca, “Ben CHP’yi bilen biri olarak çok net söylüyorum. Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi rehin almıştır.” dedi.

Dün CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda Canan Kaftancıoğlu tartışması yaşandı. Kaftancıoğlu'nun "Aylin Nazlıaka'yı başkan seçin" ısrarı tartışmaları beraberinde getirdi.



A Haber canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, CHP'de yaşananlara ilişkin kritik mesajlar verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer olan isimleri sıralayan Kormaz Karaca, "Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal" gibi isimlerin hepsine Canan Kaftancıoğlu alternatif bir liste yaptırmış ve çizdirmiştir. Yani Kemal Bey'in anahtar listesini darmadağın etmiştir. Bugün de görülüyor ki; Oğuz Kaan Salıcı'nın Selin Sayek Böke gibi '10 Aralıkçı' isimlerin atanması ile Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu rehin almıştır" sözlerine yer verdi.



