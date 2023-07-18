18 Temmuz 2023, Salı
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Körfez'de ikinci durak Katar! Başkan Erdoğan A Haber spikerinin sorunu cevapladı: Daha iyi neticeler alacağız
Başkan Erdoğan'ın Körfez ziyaretinde ikinci durak Katar oldu. Başkan Erdoğan dün Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelirken; iki ülke arasında yatırım, savunma sanayii, enerji ve iletişim alanında anlaşmalar imzalandı. Erdoğan'ın Katar turunda da gündem yatırım ve ticaret olacak. Başkan Erdoğan yarın da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşıyla bir araya gelecek. A Haber de Erdoğan'ın Körfez turunu yakından takip ederken, Banu El canlı yayında ziyaretlerde en önemli başlığın "doğrudan yatırım" olduğunu ifade etti. Katar'a inen Başkan Erdoğan ilk açıklamasını A Haber'e yaptı. Başkan Erdoğan sözlerinde "Daha iyi neticeler alacağız" dedi.