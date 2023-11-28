Köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtık! Marmara Bölgesi’ne 3 yeni köprü

Türkiye 21 yılda köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı. 3 bin 844 yeni köprü ile 405 yeni tünel hizmete alındı. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış yaşandı. İşte rakamlarla ulaşım devrimi.

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