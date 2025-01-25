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Konya’daki çöken binadan kurtarılan yaralıların durumu nasıl?

Konya'daki çöken binadan kurtarılan yaralıların durumu nasıl?

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Giriş: 25.01.2025 14:58
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Maalesef karı-koca olduğunu öğrendiğimiz ailenin cansız bedenlerine peş peşe ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Genç evli bir çiftti. Üzüntümüz büyük" dedi. Yerlikaya, "Biz şu andan itibaren arama kurtarmayı bırakıyoruz. Yeni aşama olan kontrollü enkaz kaldırmaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
Konya’daki çöken binadan kurtarılan yaralıların durumu nasıl?
Konya’daki çöken binadan kurtarılan yaralıların durumu nasıl?
Konya'daki çöken binadan kurtarılan yaralıların durumu nasıl?
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