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Konya’da şoke eden görüntüler! Fahiş fiyata satamayınca çöpe döktüler

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Giriş: 09.11.2021 15:39
Güncelleme:09.11.2021 15:40
Zincir marketlerin gıda üzerinde yaptığı fahiş fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekmişti. İnceleme sonucu Rekabet Kurumu, 5 zincir markete idari para cezası kesilmesine karar vermişti. Konya Selçuk'tan gelen son görüntü yüksek fiyat nedeni ile satılmayıp elde kalan sebze meyvelerin çöpe atıldığını gözler önüne serdi. Görüntülerde israfı kaydeden vatandaşa market çalışanlarının tepki gösterdiği görülüyor.
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