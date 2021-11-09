09 Kasım 2021, Salı
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Konya’da şoke eden görüntüler! Fahiş fiyata satamayınca çöpe döktüler
Zincir marketlerin gıda üzerinde yaptığı fahiş fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekmişti. İnceleme sonucu Rekabet Kurumu, 5 zincir markete idari para cezası kesilmesine karar vermişti. Konya Selçuk'tan gelen son görüntü yüksek fiyat nedeni ile satılmayıp elde kalan sebze meyvelerin çöpe atıldığını gözler önüne serdi. Görüntülerde israfı kaydeden vatandaşa market çalışanlarının tepki gösterdiği görülüyor.