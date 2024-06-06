Konya Demirağlarla örülüyor! Stadyum-Şehir Hastanesi 2. Etap çalışmaları…

Konya'da Şehir Hastanesi- Stadyum Tramvay Hattı'nın 2. etabı için devir protokolü imzalandı. Başkan Uğur İbrahim Altay, "Konya için tarihi bu tarihi adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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