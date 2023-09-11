11 Eylül 2023, Pazartesi
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Konut fiyatlarının düşüşü için yeni formüller! Arz artırılacak, vatandaş konuta kolay ulaşacak
Konut fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için yeni formüller düşünülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hazine arazilerini imara açacaklarını söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan gayrimenkul uzmanı Gazme Özlü değerlendirdi.