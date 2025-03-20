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Konser ve söyleşi ihalelerinde milyonluk vurgun! Belgelerle usulsüzlük ortaya çıktı

Konser ve söyleşi ihalelerinde milyonluk vurgun! Belgelerle usulsüzlük ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 03:30
Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihale ve kent uzlaşısı adı altında başlatılan soruşturmanın yankıları sürüyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde hayali söyleşi ihalesi düzenleyerek milyonluk vurgun yapıldığı ve İBB dönemindeki konser ihalesinde usulsüzlük yapıldığı belgelerle ortaya çıktı. O belgeler ilk kez A Haber ekranlarında yer aldı.
Konser ve söyleşi ihalelerinde milyonluk vurgun! Belgelerle usulsüzlük ortaya çıktı
Konser ve söyleşi ihalelerinde milyonluk vurgun!
Konser ve söyleşi ihalelerinde milyonluk vurgun!
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