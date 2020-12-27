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Komandolar Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 15 teröristi etkisiz hale getirdi

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Giriş: 27.12.2020 15:18
Güncelleme:27.12.2020 15:18
Komandolar, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getiridi. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan son dakika açıklamasında 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

KOMANDOLARIMIZDAN BAŞARILI OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" denildi.

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